WIG Ukraine закінчив квітень мінусом понад 13%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine закінчив торги квітня 13,2% мінусом після майже 9% мінуса в березні, але закрився майже на 60 пунктів вище досягнутого минулого місяця історичного мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор завершив останній день торгів квітня на рівні 545,94 пункта.

Серед 11 компаній з України, що котируються на головному ринку, подешевшали акції десяти з них.

Винятком стали папери судноплавної компанії KDM Shipping, що подорожчали на 2,8% до історичного максимуму в майже 37 злотих за акцію (1USD=3,2PLN).

Найбільше впала вартість сільськогосподарського Agroton (майже на 70%), вугледобувної компанії Sadovaya Group (майже на 40%) і агропромислової KSG Agro (майже на третину).

Дві найбільші українські компанії на Варшавській біржі Kernel і Astarta подешевшали на близько 5% і майже на 20%, відповідно.

Падіння капіталізації інших українських фірм становило в межах 8-12%.

"Блакитні фішки" та індекс широкого ринку WIG закінчили минулий місяць 2,2% мінусом на тлі 5,1% зниження індексу компаній з Центральної та Східної Європи WIG CEE і 2,25% падіння WIG-Poland.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині квітня WIG Ukraine кілька днів поспіль оновлював свій історичний мінімум, досягнувши 24 квітня нового антирекорду у 486,76 пункта, що на понад 100 пунктів нижче, ніж попередній рекордний мінімум з травня минулого року.

За перший квартал ц.р. український індикатор втратив майже 4%.

Довідка УНІАН. Варшавська біржа почала розраховувати WIG-Ukraine з травня 2011 року з базових 1000 пунктів.