На Варшавській біржі не вважають "поганим" дебют українських компаній

Варшава. Варшавська фондова біржа не вважає "поганими" компанії з України, що дебютували на її майданчику, і не має наміру більше концентруватися на пошуку емітентів на інших ринках через результати IPO українських фірм, які розчаровують в деяких випадках.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказала віце-голова правління Варшавської біржі та голова представництва в Україні Беата Ярош у Варшаві у вівторок.

"Абсолютно ні. Є компанії, які нормально спілкуються з ринком. Ми не хочемо показувати, що весь український ринок поганий", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи розглядає керівництво ВФБ зміни в стратегії в пошуку нових емітентів через зафіксоване нещодавно рекордне падіння українського індексу WIG Ukraine.

Співрозмовник агентства назвала налагодження нормальної комунікації з ринком ключовим завданням, важливість якого ще більше зростає в умовах найгіршої ринкової кон'юнктури.

"Ми отримували від інвестиційних фондів сигнали, що українські компанії - стосовно комунікації - знаходяться в самому низу списку. Є компанії, які добре спілкуються з ринком, але більша частина недостатньо добре: не відповідають на питання, проводять мало зустрічей з інституційними інвесторами, і це впливає на інтерес до таких компаній", - сказала вона.

Ярош зазначила, що проблеми з комунікацією мають не тільки компанії з України, а також інші закордонні емітенти, помітивши, що в червні цього року Варшавська біржа представить результати конкурсу серед закордонних компаній на тему їхніх контактів з ринком.

Віце-голова біржі висловила надію, що українські компанії після презентації цих результатів зроблять усе можливе, щоб поліпшити свою позицію в майбутньому, рівняючись на лідерів рейтингу.

Співрозмовник агентства зауважила, що нормальна комунікація з ринком може утримати акції компанії від падіння навіть у разі гірших, ніж очікувалося, результатів діяльності.

"Немає нічого гірше, ніж припиняти інформувати ринок про те, що відбувається з компанією", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у квітні WIG Ukraine вперше з моменту запуску в травні 2011 року опустився нижче 500 пунктів, що вдвічі нижче від базового рівня відліку і на близько 100 пунктів нижче попереднього історичного мінімуму, досягнутого в травні минулого року.

Довідка УНІАН. На Варшавській біржі котируються папери 12 компаній з України, 11 з яких на головному майданчику, і вони становлять більшість серед усіх 44 іноземних емітентів на польському фондовому ринку.

За останніми даними, тільки 5 українських компаній наразі коштують дорожче, ніж на дебюті, а більшість фірм з України втратили з моменту IPO від близько 60% до майже 95% своєї вартості.