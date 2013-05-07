Український фондовий ринок почав тиждень зі зниження

Український фондовий ринок почав новий тиждень зі зниження - індекс українських акцій UX станом на 12:02 на торгів 7 травня знизився на 0,48% - до 822,12 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу (-2,71%).

Обсяги торгів на фондовому ринку залишалися рекордно малими - лише 0,75 млн грн при загальному обсязі торгів у 3,6 млн грн.

Водночас на європейських фондових ринках у вівторок спостерігалося підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,25%, німецький DAX - на 0,31%, французький CAC-40 - на 0,17%.