Варшавська біржа вважає за можливе IPO компаній з України цього року

Варшава. Варшавська фондова біржа вважає за можливе проведення на своєму майданчику первинного розміщення акцій компаній з України цього року у разі поліпшення ринкової кон'юнктури, попри негативний новинний фон, що спостерігається останнім часом, від українських компаній, які уже котируються.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказала віце-голова правління Варшавської біржі та голова представництва в Україні Беата Ярош.

Співрозмовник агентства відзначила, що низка українських компаній вже давно підготувалися до проведення IPO і очікують тільки кращої ситуації на ринку, яка може мати місце у другій половині 2013 року.

"Якщо ринок зростатиме, і буде найкраща оцінка компаній, можу собі уявити, що з'являться компанії (з України). Не хочу говорити про кількість, може бути 1-2, але це залежить від самих компаній і ринку", - сказала вона.

Ярош зазначила, що інвестори за нинішніх умов стали вимогливішими до компаній, в які вони можуть вкласти кошти.

Водночас, за її словами, закордонні компанії традиційно пропонують вищу премію для інвесторів, ніж польські компанії, що пов'язано з великим ризиком.

"Знаю про плани (IPO) українських компаній, але питання, чи буде інтерес до таких розміщень? Ми робимо все, щоб він був", - сказала Ярош.

"Якщо настане прогнозоване пожвавлення ринку в другій половині року, на що ми всі розраховуємо, то можна також очікувати дебютів (з України)", - додала співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, у квітні WIG Ukraine вперше з моменту запуску в травні 2011 року опустився нижче 500 пунктів, що вдвічі нижче від базового рівня відліку і на близько 100 пунктів нижче попереднього історичного мінімуму, досягнутого в травні минулого року.

Довідка УНІАН. Торік на Варшавській біржі дебютувала тільки 1 компанія з України - судноплавна KDM Shipping, якій, проте, вдалося продати лише 11% своїх акцій замість очікуваних 35%. Минулого тижня ця компанія заявила про плани провести вторинне розміщення акцій, в рамках якого хоче продати до 37% своїх паперів.

На Варшавській біржі котируються папери 12 компаній з України, перша з яких дебютувала в 2006 році. Найбільше українських компаній дебютувало на ВФБ в 2010 і 2011 роках.