Індекс UX за результатами квітня знизився на 8,5%

У зв'язку зі зниженням ціни низки акцій у квітні за результатами попереднього місяця індекс Української біржі (UX) знизився на 8,5%. Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії «Арт Капітал», яким володіє агентство УНІАН.

Як зазначили в компанії, за результатами квітня найбільше впали акції "Центренерго" (-24%), Харцизького трубного заводу (-30%) і Північного ГЗК (-25,6%). "Падіння останніх пояснюється відсутністю дивідендів цього року, тоді як прогнозувалися дивіденди у розмірі близько 100% від чистого прибутку", - наголосили в «Арт Капітал».

У компанії також зазначили, що завдяки несподівано сильним даним про ринок зайнятості США з початку травня провідні індекси продемонстрували зростання: S&P-500 (+1,2%) STOX-600 (+1,4%). Кількість робочих місць в економіці США збільшилася в квітні 2013 року на 165 тис., рівень безробіття опустився з 7,6% до 7,5%, обновивши мінімум з грудня 2008 року. Аналітики прогнозували підвищення кількості робочих місць минулого місяця на 140 тис.