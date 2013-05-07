Загальний обсяг торгів на Українській біржі в квітні зріс на 18%

Загальний обсяг торгів на Українській біржі в квітні 2013 року зріс на 18,06% і становив 1 млрд 578 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за місяць становив 403 млн грн (481 тис. 986 контрактів).

Обсяг торгів цінними паперами у квітні збільшився на 28,01% - до 1,17 млрд грн. (з них обсяг торгів акціями - 510,3 млн грн).

У квітні Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 8,56% - з 903,42 до 826,12 пункта.

У квітні успішно завершилося розміщення облігацій ПАТ "Укртелеком", серій О, P, Q, ТОВ "Сервіс-Технобуд" серії F на загальну суму 531,8 млн грн. Загалом у квітні розміщено облігацій на загальну суму 537 млн ​​грн.

Лідерами негативного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ВАТ "Центренерго", вплив яких становив -44,77 індексного пункта, ВАТ "Мотор Січ" (-14,56 пункта) і "МК Азовсталь" (-10,01 пункта).

Лідерами обороту в квітні стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів яких становив 48 млн грн, на другому місці "Луганськтепловоз" - 24 млн грн, далі йде "Центренерго" - 12 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 31,26%, 15,64% і 7,92% відповідно.