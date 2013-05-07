Індекс Української біржі у вівторок підвищився на 0,65%, індекс ПФТС - на 0,45%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 7 травня, підвищився на 0,65% - до 831,48 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 427,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 417,5 млн грн, на строковому ринку - 9,7 млн ​​грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Алчевського меткомбінату, які підвищилися на 2,82%, Авдіївського коксохіму (+2,42%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,45% - до 294,22 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 675 млн грн.