Вводяться нові вимоги до договору про кореспондентські відносини

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект рішення «Про затвердження вимог до договору про кореспондентські відносини», повідомили УНІАН у прес-службі НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, ці вимоги поширюються на Центральний депозитарій цінних паперів, депозитарії іноземних держав або міжнародні депозитарно-клірингові установи (депозитарії-кореспонденти) під час укладення договорів про кореспондентські відносини.

Як наголосили у комісії, предметом договору про кореспондентські відносини, згідно з проектом рішення НКЦПФР, є надання Центральним депозитарієм послуг з відкриття та ведення рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента, обліку на цьому рахунку цінних паперів, права за якими і права на які належать клієнтам (депонентам) депозитарію-кореспондента, та здійснення Центральним депозитарієм депозитарних операцій на підставі розпоряджень депозитарію-кореспондента, а також надання Центральним депозитарієм інших послуг у процесі здійснення депозитарної діяльності.