Український фондовий ринок у середу закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у cреду, 8 травня, знизився на 0,88% - до 824,19 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 23 млн грн, з них на фондовому ринку - 11,8 млн грн, на терміновому ринку - 11,2 млн грн.

Лідерами падіння серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Райффайзен Банку Аваль", які знизилися на 2,02%, і «Укрсоцбанку» (-1,80%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,09% - до 294,48 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 70,5 млн грн.