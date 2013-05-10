Словенія продасть 15 держкомпаній у рамках антикризових заходів

Словенія в рамках антикризових заходів має намір продати 15 великих державних компаній, щоб не залучати міжнародну фінансову допомогу, передає агентство Рейтер.

Прем'єр-міністр Словенії Аленка Братушек ще місяць тому заявляла, що країна сама в змозі впоратися з поточними економічними проблемами. Тоді прем'єр пояснила, що до літа влада планує почати процеси приватизації, аби залучити в країну свіжий капітал, інвестиції, створити нові робочі місця і забезпечити економічне зростання.

У четвер на прес-конференції міністр фінансів Словенії Урос Куфер повідомив, що до числа об'єктів, які підлягають приватизації, зокрема, увійдуть другий за величиною банк країни NKBM, авіакомпанія Adria Airways, міжнародний аеропорт Любляни, телекомунікаційна компанія Slovenian Telekom.

Крім приватизації підприємств, Словенія має намір здійснити низку заходів зі скорочення видаткової частини бюджету, що допоможе заощадити близько одного мільярда євро.