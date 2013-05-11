Російські фінансові ринки завершили тиждень зниженням на тлі здешевілої нафти

Російські рубль і фондові індекси завершили неактивні п'ятничні торги 10 травня зниженням на тлі падіння цін на нафту, повідомляє Reuters.

Котирування рубля до бівалютного кошика (0,55 дол. і 0,45 євро) на торгах Московської біржі знизилися на 9 копійок до 35,64. Долар у секції розрахунками "завтра" виріс на 34 копійки до 31,46 рубля в порівнянні із закриттям попереднього дня. Євро знизився на 23 копійки до 40,74 рубля.

Індекс РТС знизився на 1,54% до 1.429,78 пункту, індекс ММВБ опустився на 0,47% до 1.426,25 пункту.

Індикативний сорт нафти Brent впав у п'ятницю ввечері на 2,11 дол. до 102,36 дол. за барель, американський сорт WTI подешевшав на 2,23 дол. до 94,16 дол.

Зниженню цін на "чорне золото" сприяло зростання долара до максимуму чотирьох з половиною років до японської ієни, що зробило сировину більш дорогою для власників інших валют.

"Зростання долара чинить тиск - у валютах високий рівень волатильності, а сильний фундаментальний попит на нафту відсутній", - сказав Олівер Джейкоб з Petromatrix.

Іншими факторами, що сприяли зниженню цін на нафту, стали зростання запасів вуглеводневої сировини в США та збільшення видобутку країнами ОПЕК на 280 тис. барелів на добу до 30,46 млн барелів, за словами джерел, знайомих із квітневим звітом картелю.