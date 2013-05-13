Фондовий ринок почав тиждень зі зниження

Український фондовий ринок почав новий тиждень зі зниження - індекс українських акцій UX станом на 11:21 на торгів 13 травня знизився на 1,05% - до 815,54 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Донбасенерго" (-1,38%).

Водночас обсяги торгів на фондовому ринку залишаються рекордно малими - лише 0,95 млн грн при загальному обсязі торгів у 3,9 млн грн.

На європейських фондових ринках у понеділок також спостерігається зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,29%, німецький DAX - на 0,47%, французький CAC-40 - на 0,23%.