Експерти: світові фондові індекси з початку травня зросли, український UX - знизився

Світові фондові індекси з початку травня зросли більш ніж на 2%, а український UX за цей період дещо знизився.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, «небажання локальних інвесторів залишати відкриті позиції перед тривалими вихідними призвело 8 травня до зниження індексу Української біржі на 0,9%. Обсяги торгів індексними паперами 7-8 травня ледве перевищували 1 млн грн проти середньоденного показника квітня 2,5 млн».

З важливих новин аналітики відзначили, що ЄБРР знизив прогноз ВВП України на 2013 рік до -0,5%, тоді як згідно з останнім консенсус-прогнозом Блумберг ВВП зросте на 1,5%. У п'ятницю Укрстат опублікує Індекс промислового виробництва за квітень. Після падіння на 5,2% у річному виразі в березні, у квітні прогнозується сповільнення темпів падіння промвиробництва до 4,5%.

За інформацією аналітиків, цього тижня в США опублікують низку важливих макропоказників: роздрібні продажі - у понеділок; Empire State manufacturing і промвиробництво - у середу; споживча інфляція - в четвер. У Європі увага інвесторів зосередиться на засіданні Єврогрупи - Рада з економічних і фінансових питань. У середу вийде попередній показник ВВП Європи за 1-й квартал 2013 року.