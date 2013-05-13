«Укрлендфармінг» вибрав Deutsche Bank і Sberbank для організації довипуску євробондів

Найбільший український агрохолдинг «Укрлендфармінг» вибрав Deutsche Bank і Sberbank для організації додаткового випуску євробондів.

Про це УНІАН повідомило джерело на фінансовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, у березні «Укрлендфармінг» розмістив дебютний випуск 5-річних євробондів на 275 млн дол. з дохідністю 10,875% річних при початковому плані розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтиром дохідності 10,5-11%.

Також генеральний директор і власник «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк повідомив, що компанія планує дорозмістити решту 225 млн дол. і вже провела зустрічі з інвесторами з Близького Сходу та Китаю.

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входять 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів. Земельний банк компанії до кінця 2012 року становив 532 тис. га.

За підсумками 2012 року «Укрлендфармінг» збільшив чистий прибуток до 541,6 млн дол., що на 8,6% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії зросла на 40,6% - до 1,9 млрд дол., а EBITDA скоротилася на 3,3% - до 791,5 млн дол.