Загальний обсяг торгів на біржі ПФТС у квітні знизився на 22%

Загальний обсяг торгів цінними паперами на фондовій біржі ПФТС у квітні ц.р. знизився порівняно з березнем на 22% - до 7 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на ринку державних облігацій на ПФТС за підсумками попереднього місяця становив 4,221 млрд грн (на 5% більше, ніж у березні ц.р.).

Обсяг торгів на ринку корпоративних і муніципальних облігацій у квітні становив 2,116 млрд грн (на 51,6% менше).

На ринку інвестиційних сертифікатів торгівельний оборот досяг 379,5 млн грн (зростання - на 15%).

Торгівельний оборот на ринку акцій на ПФТС у квітні становив 283,8 млн грн (на 1,4% більше).

За підсумками торгів у квітні 2013 року Індекс ПФТС знизився на 9,63% до 328,63 пункта з 363,64.

Довідка УНІАН. ПФТС заснована в 1997 році. Членами біржі є 175 професійних учасників ринку цінних паперів (інвестиційних компаній та банків).

Мажоритарним акціонером біржі ПФТС є Московська біржа.

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