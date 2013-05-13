Річний план приватизації за 4 місяці виконано всього на 0,5%

Надходження від приватизації з початку 2013 року, станом на 8 травня, становили 52,6 млн грн або 0,48% встановленого на цей рік плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, всього у 2013 році планується одержати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.

Надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн. грн - 67,6% річного плану.