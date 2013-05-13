Індекс Української біржі знизився на 0,25%, індекс ПФТС підвищився на 0,71%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 13 травня, знизився на 0,25% - до 822,16 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 19,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 11,7 млн грн, на строковому ринку - 7,9 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу, які знизилися на 0,91%, і «Мотор Січі» (-0,80%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,71% - до 296,57 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 500,5 млн грн.