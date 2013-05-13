Голова ФДМУ: надходження від приватизації вугледобувних підприємств будуть незначними

Надходження від приватизації вуглевидобувних підприємств до державного бюджету, скоріше за все, не будуть значними. Про це повідомив сьогодні в ефірі першого каналу Українського радіо голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко.

За його словами, серед вугільних підприємства є дійсно прибуткові компанії, які, очевидно, викличуть інтерес серед потенційних покупців, проте більшість вугільних активів, на його думку, скоріше за все, не вдасться ефективно реалізувати на повноцінному приватизаційному конкурсі. Рябченко вважає, що виходом із ситуації може стати продаж підприємств "за одну гривню" під значні інвестиційні зобов'язання покупців.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вуглевидобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.

У лютому 2013 року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України створило робочу групу з координації заходів з підготовки до приватизації вуглевидобувних підприємств.

Раніше міністерство енергетики і вугільної промисловості визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких повинні були не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку доручених їм об'єктів державної власності.

Кабінет Міністрів України у квітні п.р. також затвердив порядок проведення аукціонів і інвестиційних конкурсів з продажу цілісних майнових комплексів, пакетів акцій державних вуглевидобувних підприємств.

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