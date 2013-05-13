Експерт: активність трейдерів на українському фондовому ринку тримається на рекордно низьких рівнях

Активність трейдерів на українському фондовому ринку в понеділок, 13 травня, як і раніше трималася на рекордно низьких рівнях, індекс UX почав тиждень помірним зниженням.

Про це повідомила в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її словами, «на закордонних ринках песимістичний настрій був переважаючим, проте продажі носили стриманий характер. Від більш глибокої просадки індекси утримували новини з Європи, де сьогодні досить успішно пройшов аукціон з розміщення італійських бондів, а також статдані з США. Так, роздрібні продажі в Штатах у квітні підвищилися на 0,1%, тоді як у середньому очікувалося зниження на 0,3%. Безумовно, зростання показника свідчить про позитивні тенденції в споживчому секторі, який становить левову частку американського ВВП».

Лаврик зазначила, що сьогодні проходила зустріч Єврогрупи, на якій було погоджено про виділення Кіпру допомоги в розмірі 2 млрд євро. Однак, вочевидь, таке рішення вже давно було відіграно ринками, тому реакції інвесторів не було. Також очікується виділення коштів Греції та Словаччини.

Як наголосила аналітик, у фокусі гравців на поточному тижні будуть дані по ВВП єврозони, статистика щодо інфляції і промвиробництва в штатах. «Незважаючи на непоганий приріст зайнятості поза с/г сектором США у квітні, ми очікуємо скорочення обсягів промислового виробництва в межах 0,3%. Так, приріст зайнятості був обумовлений головним чином збільшенням зайнятих у сфері послуг, тоді як у промисловості, навпаки, спостерігався спад. Крім того, ми не виключаємо, що показник минулого місяця буде переглянутий у бік пониження», - сказала Лаврик.

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