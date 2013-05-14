Арбузов розпочинає боротьбу з фінпірамідами на фондовому ринку

Уряд України найближчим часом має намір розробити заходи боротьби з фінансовими пірамідами на фондовому ринку і діяльністю псевдофорекс-брокерів, які пропонують українцям заробляти на міжнародному валютному ринку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова.

За його словами, закон про заборону фінансових пірамід буде «наповнений чіткими критеріями», які дадуть змогу розмежувати «пірамідальні маніпуляції» від законних фінансових послуг.

«Я можу запевнити в тому, що чесні підприємці, які працюють на фінансовому ринку, не постраждають. Переконаний, що від встановлення прозорих правил гри на ринку фінансових послуг виграє і бізнес, і держава», - наголосив перший віце-прем'єр.

Також перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов сподівається, що закон про заборону фінансових пірамід буде прийнятий Верховною Радою найближчим часом, що дозволить захистити громадян від шахраїв, які працюють на фінансовому ринку. «У парламенті зареєстрований і найближчим часом, сподіваюся, буде проголосований законопроект «Про заборону фінансових пірамід в Україні», - цитує Арбузова його прес-служба.

За словами першого віце-прем'єра, мета документа - захистити громадян від шахраїв, які працюють на фінансовому ринку, число яких за час кризи різко зросло.

«Для запобігання розвитку шахрайських схем законопроект вводить кримінальну відповідальність для тих, хто створює фінансові піраміди, аж до позбавлення волі на строк до восьми років», - підкреслив Арбузов.

Водночас він зазначив, що боротьба з фінансовими пірамідами на законодавчому рівні в країні лише починається.

«Закон стане основою, фундаментом для системної та оперативної боротьби з розвитком злочинного бізнесу. Уряд уже веде достатньо конструктивну роботу з асоціаціями підприємців і громадськістю про припинення будь-яких можливих методів фінансового обману», - заявив Арбузов.

За його словами, на цьому етапі, уряд працює над створенням ефективних правових конструкцій із притягнення до відповідальності організаторів «електронних МММ», які існують лише віртуально. «Це складне питання, оскільки такі схеми засновані на електронних грошах, організації ніде юридично не зареєстровані, кошти вкладників не переходять у власність організатора, а зберігаються на їхніх особових рахунках або рахунках посередників», - пояснив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, урядовий законопроект про заборону фінансових пірамід в Україні зареєстрований у Верховній Раді 3 квітня (№2700).