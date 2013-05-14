На фондовій біржі «Перспектива» у квітні обсяг торгів зріс на 17%

На фондовій біржі «Перспектива» у квітні 2013 р. були укладені договори на загальну суму 25,8 млрд грн, що на 17% більше, ніж за попередній місяць, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів ОВДП у квітні становив 23,2 млрд грн (89,8% від загального обсягу), акціями - 387 млн ​​грн (1,5%), строковими контрактами - 1,7 млрд грн (6,6%), опціонними сертифікатами - 50,3 млн грн (0,2%), облігаціями місцевих позик - 188,9 млн грн (0,73%), інвестиційними сертифікатами - 93 млн грн (0,36%), облігаціями підприємств - 188,9 млн грн (0,73%).

Як повідомили в "Перспективі" з посиланням на оперативні дані інтернет-сайтів фондових бірж, у квітні "Перспектива" посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 69%), друге місце - у ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (19%), третє - у ЗАТ "Придніпровська фондова біржа" (5%).

З початку року обсяг торгів на ФБ "Перспектива" становить 87,22 млрд грн, що становить 71% загального біржового обороту в Україні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на біржі зріс у 4,5 разу.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 р. Біржа запустила ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в оборот процентні строкові контракти (2012). Кількість членів біржі станом на 28 лютого 2013 року - 125 торгівців цінними паперами.