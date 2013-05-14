На українському фондовому ринку другий день поспіль триває зниження - індекс українських акцій UX станом на 12:30 на торгах 14 травня знизився на 0,50% - до 818,08 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції «Укрнафти» (-1,40%), Алчевського меткомбінату (-1,38%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 2,88 млн грн при загальному обсязі торгів у 6 млн грн.

На європейських фондових ринках у вівторок також спостерігається зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,10%, німецький DAX - на 0,31%, французький CAC-40 - на 0,44%.