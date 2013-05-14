Фірташ планує вивести на IPO свої окремі бізнеси

Група компаній Group DF, що об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, планує вивести до 2015 р. на IPO свої окремі бізнеси. Про це повідомив в інтерв'ю діловому виданню "Форбс" керуючий директор Group DF Борис Краснянський.

"Ми хочемо, щоб один-два з наших бізнесів були готові до виходу на біржу до 2015 року. Найрозвиненіший наш бізнес - хімічний, він найкраще готовий до публічного розміщення", - сказав він.

Краснянський також повідомив, що його компанія зацікавлена ​​взяти участь у можливій приватизації Одеського припортового заводу. "Звичайно, ми дуже зацікавлені в придбанні Одеського припортового заводу і готові до співпраці з партнером, якщо це буде більш виграшним підходом за умовами приватизації. Це може бути хто завгодно, наприклад, з глобальних гравців", - повідомив Краснянський.

Довідка УНІАН. Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у низці країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнеси. Інші сфери діяльності групи наразі включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.

Належить українському бізнесменові й інвесторові Дмитру Фірташу.