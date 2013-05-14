Верховна Рада не підтримала закон про застосування фінансових векселів для відшкодування ПДВ

Верховна Рада не підтримала в першому читанні і в цілому проект закону „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”(щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів) (№2846).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували лише 225 (за необхідних 226-ти) із 394 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, законопроектом передбачається, що порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів відповідно до закону про державний бюджет на відповідний рік.

У пояснювальній записці до законопроекту уточнюється, що фінансовий казначейський вексель видається в документарній формі або в формі електронного документа, та визначається порядок підписання векселя, складеного у формі електронного документу. Також пропонується визначити, що видача фінансових казначейських векселів України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Пропонується встановити, що до 1 січня 2014 року органи, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть, відповідно до закону „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів.

З метою приведення у відповідність до норм закону про держбюджет на 2013 рік пропонується встановити, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується до загального фонду державного бюджету.

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