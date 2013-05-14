Лідерами падіння на фондовому ринку в квітні стали акції "Центренерго" - експерти

Лідерами цінового падіння на українському фондовому ринку в квітні стали акції "Центренерго", йдеться у звіті компанії з управління активами (КУА) "Кінто".

У КУА нагадали, що причиною падіння стала пожежа на Вуглегірській ТЕС, що входить у виробничий комплекс "Центренерго". "Після цієї новини акції «Центренерго» за два дні обвалилися на 26%, потягнувши вниз весь ринок", - зазначили в компанії. Вважається, що відновлення потужностей на підприємстві займе багато часу, хоча влада запевнила, що реконструкція буде проведена до кінця року. Ще не відомо, чи відбудеться приватизація компанії в цьому році.

Після того як акціонери Харцизького трубного заводу відмовилися виплачувати дивіденди за підсумками минулого року, акції компанії за один день (8 квітня) обвалилися на 25%. Втім, як зазначають у "Кінто", близько 5,5 млн акцій емітента можуть бути пред'явлені його міноритарними акціонерами до викупу.

У квітні ц.р. також три підприємства групи "Метінвест" - Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК - вперше за шість років ухвалили рішення не виплачувати дивіденди. Як результат, після виходу новини про те, що дивідендів не буде, Північний ГЗК втратив 15% ринкової капіталізації за два дні.

У позитивній зоні закінчили квітень акції Крюківського вагонобудівного заводу (+8,91%), "Укрсоцбанку" (+3,50%), «Райффайзен Банку Аваль» (+4,83%) і «Укртелекому» (+2, 48% ).

Нагадаємо, у квітні Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 8,56% - з 903,42 до 826,12 пункта.