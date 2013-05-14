Український фондовий ринок у вівторок знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 14 травня, знизився на 0,47% - до 818,29 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 25,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 13,4 млн грн, на строковому ринку - 11,8 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрнафти", які знизилися на 1,31%, і Єнакіївського метзаводу (-1,19%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,10% - до 296,27 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 269,6 млн грн.