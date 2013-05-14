Рада прийняла за основу законопроект про удосконалення обороту векселів

Верховна Рада України на своєму засіданні прийняла за основу законопроект №2847 про внесення змін до Податкового кодексу України в частині удосконалення процедури обороту фінансових векселів.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 227 народних депутатів при необхідних 226.

Законопроект був підготовлений народним депутатом від Партії регіонів Валерієм Омельченком з метою комплексного вирішення питання законодавчого врегулювання механізму використання інституту фінансового векселя.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документом пропонується встановити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на основі отриманих висновків органів податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню, за заявою платника податків видають фінансові векселі на ці суми.

Водночас у пояснювальній записці вказується, що документ потребує внесення необхідних змін до інших нормативних актів України. Крім того, глава Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік під час розгляду законопроекту №2847 запропонував парламентаріям повернутися до розгляду іншого документа - законопроекту №2846 про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет на 2013 рік" (в частині удосконалення фінансових векселів), який не набрав необхідної кількості голосів для позитивного рішення.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», що передбачають введення фінансового векселя для оформлення заборгованості, в тому числі бюджетної. 18 квітня ВР прийняла в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури з фінансових векселями».

Раніше голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитро Тевелєв прогнозував, що введення в Україні фінансових векселів можливо з 2-го кварталу 2013 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховна Рада не підтримала закон про застосування фінансових векселів для відшкодування ПДВ