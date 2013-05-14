Мінфін залучив до бюджету 553 млн грн на ОВДП-аукціоні 14 травня

Міністерство фінансів України у вівторок, 14 травня, залучило до державного бюджету 553 млн грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 38,622 млн грн за однією задоволеною з двох поданих заявок на придбання держпаперів серії UA4000166193 зі строком обігу 168 днів і дохідністю 7,75%; 111,294 млн. грн за двома поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів серії UA4000166201 із дохідністю 14,25%; 403,188 млн грн за трьома поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів серії UA4000166219 із дохідністю 14,25%.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 7 травня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до держбюджету.

Мінфін у травні 2013 року, як і в квітні, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів із продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Станом на 14 травня 2013 року обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 216,456 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,425 млрд грн, нерезидентів - 4,895 млрд грн.