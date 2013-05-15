Японський індекс Nikkei досяг рекордного максимуму за останні 5 з половиною років

Активність інвесторів на японському фондовому ринку досягла рекордного значення за останні 5 з половиною років, піднявши основний індекс фондової біржі Токіо Nikkei 225 вище психологічної позначки в 15 000 пунктів.

Востаннє до такого значення Nikkei 225 N225 +2,11% піднімався в січні 2008 року, після чого на хвилі глобальної кризи знижувався, поки не досяг дна на позначці в 7000 пунктів. Поточний перехід до висхідного тренду стався в листопаді-грудні минулого року на фоні заяв нового уряду і центрального банку країни про проведення монетарного пом'якшення в економіці, передає РІА "Новости".

***Nikkei 225 - основний індекс фондової біржі Токіо - обчислюється як проста середня арифметична ціна акцій 225 найбільш активно торгованих компаній першої секції біржі.

Зростання настроїв на японській фондовій біржі підкріплюють прогнози щодо зростання економіки США. Водночас японська валюта продовжує дешевшати щодо американської. На відкритті торгів у середу курс єни знизився на 0,2% - до 102,2 єни за долар, що є мінімумом за останні 4,5 року.

Як повідомляв УНІАН,Центробанк Японії 26 квітня ухвалив рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних. Крім того, регулятор повідомив про намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 60-70 трильйонів єн щорічно.

Для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.

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