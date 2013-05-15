Обсяг торгів цінними паперами зріс більш ніж удвічі

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами у квітні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився більш ніж у два рази - з 14,8 млрд грн до 37,2 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Найбільший обсяг торгів серед усіх фінансових інструментів зафіксовано з державними облігаціями - 2,7 млрд грн, друге місце в загальному обсязі операцій з цінними паперами посіли операції з акціями - 3,7 млрд грн, а також операції з облігаціями підприємств - 3,2 млрд грн.

Лідерами за обсягами торгів на фондових біржах у квітні 2013 року стали біржа «Перспектива» (25,818 млрд грн), ПФТС (7 млрд грн), Придніпровська фондова біржа (1,925 млрд грн) і Українська біржа (1,575 млрд грн).