Акції підприємства «Оснастка» повторно виставили на продаж

Регіональне відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) у Волинській області оголосило повторний конкурс з продажу 50,005% державного пакета акцій підприємства «Оснастка».

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» від 15 травня ц.р.

Згідно з повідомленням, стартова ціна пакету акцій підприємства становить 36,9 млн грн. Конкурс відбудеться через 30 днів після публікації у «Відомостях приватизації».

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд держмайна неодноразово виставляв на продаж контрольний пакет ВАТ «Оснастка», однак через відсутність заявок держпакет акцій підприємства так і не був проданий.

Довідка УНІАН. ВАТ «Оснастка» виробляє вузли для вітротурбін, верстати для намотування котушок, устаткування для виробництва окисленого свинцю для акумуляторних батарей. Займає монопольне становище на ринку.

ВАТ «Оснастка» володіє частками в ЗАТ «Оснастка-Енергія» (39,8%), ЗАТ «Оснастка-Інструмент» (53%), ЗАТ «Оснастка-Маркет", ЗАТ "Волан".