Український фондовий ринок у середу продовжив падати

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 15 травня, знизився на 0,48% - до 814,38 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 25,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 15 млн грн, на строковому ринку - 10,8 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Райффайзен Банк Аваль", які знизилися на 1,69%, і "Центрєнерго" (-1,21%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,64% - до 294,37 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 440,4 млн грн.