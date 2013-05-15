Український фондовий ринок продовжує падати, світові біржі зростають - експерт

Індекс Української біржі завершив чергову сесію зниженням, тоді як світові фондові індикатори продовжують торгуватися на історичних максимумах.

Так охарактеризувала УНІАН ситуацію, яка склалася на фондових ринках, аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

Вона зазначила, що найбільше падіння на Українській біржі в середу, 15 травня, зафіксовано в паперах Алчевського меткомбінату (-1,15%), "Райффайзен Банку Аваль» (-1,69%), «Центренерго» (-1,21% ). Динаміка інших представників першого ешелону знаходиться в межах 0,3%.

За словами аналітика, «європейські біржі провели цей день поблизу рівнів вчорашнього закриття. Незважаючи на те, що приводів для продажів було більш ніж достатньо, ринки не поспішали коректуватися вниз». У першій половині дня були опубліковані слабкі дані по ВВП низки європейських країн і безпосередньо єврозони. Ділова активність у найбільших економіках регіону - Німеччини, Франції та Італії виявилася нижчою за очікування, в результаті чого зниження ВВП єврозони перевершило консенсус-прогноз експертів. У 1-му кварталі показник впав на 0,2% проти прогнозованого значення на рівні -0,1%.

Як повідомила Лаврик, після обіду вийшов блок даних за океану. Статистика носила негативний характер. Індекс цін виробників впав сильніше очікувань, що вказує на тенденції уповільнення в американській економіці. Обсяг роздрібних продажів у квітні скоротився на 0,5%, рівень завантаження потужностей знизився з 78,3% до 77,7%.

«Настільки істотне падіння завантаження потужностей на тлі очікуваного збереження продуктивності праці та одночасне зниження безробіття в квітні може вказувати на недостовірність статистики по ринку праці США», - пояснила аналітик.