На українському фондовому ринку продовжується зниження - індекс українських акцій UX за станом на 13:40 на торгів 16 травня знизився на 0,04% - до 814,06 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Донбасенерго" (-0,90%).

До того ж обсяги торгів на фондовому ринку залишаються рекордно малими - всього 0,7 млн ​​грн при загальному обсязі торгів у 5,6 млн грн.

На європейських фондових ринках у четвер спостерігається різноспрямований рух. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,12%, німецький DAX знизився на 0,13%, французький CAC-40 знизився на 0,28%.