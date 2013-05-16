Індекс Української біржі почав зростати

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 16 травня, підвищився на 0,35% - до 817,26 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 22,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 11 млн грн, на строковому ринку - 11,8 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Райффайзен Банку Аваль", які підвищилися на 1,52%, і "Укрнафти" (+1,33%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,27% - до 293,58 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 468 млн грн.