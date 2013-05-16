Затверджено нові ліцензійні вимоги до діяльності на фондовому ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила низку документів про ліцензійні умови провадження діяльності на фондовому ринку, умови видачі, призупинення або анулювання ліцензій, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в комісії, актуалізація ліцензійних умов зумовлена ​​приведенням нормативної бази комісії у відповідність до вимог чинного законодавства та змінами, які з'явилися в ньому. НКЦПФР оптимізувала й удосконалила окремі норми, що регулюють умови здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а також уточнила деякі аспекти процедурних питань.

Зокрема, як зазначили у прес-службі комісії, НКЦПФР прийняла наступні проекти рішень: «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності»; «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів»; «Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку»; «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії»; «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку»; «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами»; «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям».

Найближчим часом ці документи будуть передані до Міністерства юстиції для державної реєстрації.