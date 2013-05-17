«Миронівський хлібопродукт» виплатить 120 млн дол. квартальних дивідендів

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» ухвалив рішення про виплату дивідендів за 1-й квартал поточного року в розмірі 120 млн дол., повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, квартальні дивіденди становлять 1,13 дол. на 1 акцію. Сплачені вони будуть 28 травня ц.р.

У компанії відзначили, що дивіденди не будуть виплачені на ті акції компанії, які знаходяться в казначействі (викуплені компанією раніше).

Як повідомляв УНІАН, рада директорів МХП за підсумком 2012 року вперше в історії компанії ухвалила рішення про виплату дивідендів. Підставою для виплати квартальних дивідендів у 2013 році повинна була стати квартальна звітність, яка відображає розподіл прибутку дочірніми компаніями.

МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% порівняно з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. EBITDA зріс на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. га.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол.

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