На держакції «Київського заводу реле та автоматики» нарешті знайшовся покупець

Фондова компанія «Фаворит» під час приватизаційного аукціону на Фондовій біржі ПФТС придбала 58,936% держпакета акцій «Київського заводу реле та автоматики», повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Реалізаційна ціна пакета акцій заводу становила 2,9 млн грн.

Нагадаємо, ФДМУ неодноразово виставляв на продаж держпакет акцій "Київського заводу реле та автоматики", проте раніше конкурси так і не відбулися у зв'язку з відсутністю заявок.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київський завод реле та автоматики" (м. Київ) займається виробництвом і розробкою систем візуального інформування (табло, біжучий рядок), низьковольтної апаратури, реле контролю фаз, реле частоти, реле часу і т.д., систем автоматичного управління та медичної техніки.

58,936% акцій ПАТ "Київський завод реле та автоматики" належать державі і знаходяться в управлінні Фонду державного майна України.

Розмір земельної ділянки, що перебуває у постійному користуванні, під забудову - 2 га. Ділянка знаходиться на бульварі І.Лепсе в Києві.

ТОВ "ФК "Фаворит"(м. Київ) - інвестиційна компанія, здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами. У 2012 р. ФК "Фаворит" придбала на приватизаційному конкурсі 5% "Київського мотоциклетного заводу".