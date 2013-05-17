Кіпрська компанія отримає опосередкований контроль над «Універсальною буровою технікою»
17:33, 17 травня 2013Фондовий ринок
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Антимонопольний комітет України дав дозвіл кіпрській компанії «Sebikar Ltd» (м. Нікосія, Кіпр) на опосередкований контроль над єдиним в Україні виробником бурового інструменту підприємством «Універсальна бурова техніка» (м. Дрогобич, Львівська обл.), повідомляє прес-служба АМКУ.
Довідка УНІАН. ТОВ "Універсальна бурова техніка" - єдине в Україні підприємство з виготовлення бурового інструменту.
Підприємство виробляє для нафтогазової, гірничорудної, геологорозвідувальної та нерудної промисловості понад 230 типорозмірів бурових шарошкових доліт різних конструктивних конфігурацій для буріння порід від м'яких до дуже міцних.
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