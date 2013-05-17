Кіпрська компанія отримає опосередкований контроль над «Універсальною буровою технікою»

Антимонопольний комітет України дав дозвіл кіпрській компанії «Sebikar Ltd» (м. Нікосія, Кіпр) на опосередкований контроль над єдиним в Україні виробником бурового інструменту підприємством «Універсальна бурова техніка» (м. Дрогобич, Львівська обл.), повідомляє прес-служба АМКУ.

Довідка УНІАН. ТОВ "Універсальна бурова техніка" - єдине в Україні підприємство з виготовлення бурового інструменту.

Підприємство виробляє для нафтогазової, гірничорудної, геологорозвідувальної та нерудної промисловості понад 230 типорозмірів бурових шарошкових доліт різних конструктивних конфігурацій для буріння порід від м'яких до дуже міцних.