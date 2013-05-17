Індекс Української біржі підвищився на 1,42%, індекс ПФТС - на 0,07%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 17 травня, підвищився на 1,42% - до 828,85 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 34,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 26 млн грн, на строковому ринку - 8,6 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції «Центренерго», які підвищилися на 1,78%, і «Мотор Січі» (+1,57%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,07% - до 293,78 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 383,4 млн грн.