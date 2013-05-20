Інвестори наразі не проявляють активності на ринку злиттів і поглинань, хоча оптимізм зростає

Попри очевидне зміцнення впевненості великих корпорацій в перспективах світової економіки, очікуване зростання капіталовкладень та активності на міжнародному ринку злиттів і поглинань (M&A) ще не розпочалося.

Такі результати чергового опитування понад 1600 керівників компаній з 50 країн, проведеного міжнародною аудиторською компанією Ernst & Young.

Як наголошується в дослідженні, зростання впевненості в перспективах світової економіки дозволило глобальним корпораціям сформувати практично одностайну думку про перспективи активізації ринку M&A: 72% опитаних очікують в найближчі 12 місяців збільшення кількості угод на світовому ринку. Водночас, незважаючи на відновлення інтересу до зростання (52% вказують зростання в якості пріоритетного напрямку), лише 29% найбільших компаній збираються в найближчий рік забезпечувати зростання за рахунок придбань, при цьому в якості основного варіанту стратегії 45% керівників бачать органічне зростання.

За словами віце-президента Ernst & Young Global, керівника міжнародної практики консультаційних послуг з операцій Піпа МакКрості, "зазвичай такий оптимістичний настрій матеріалізується в істотні обсяги капіталовкладень та активності на ринку M&A, однак ситуацію, що склалася, радше можна назвати парадоксальною: незважаючи на декларовану компаніями впевненість, заявлені плани абсолютно не відповідають очікуванням".

"За останні кілька років залежність кількості угод на світовому ринку M&A від історичних показників активності угод втратила лінійний характер. Хоча ознаки поліпшення є, обережність наразі бере гору. Попри те, що майже три чверті опитаних упевнені в збільшенні числа угод протягом найближчого року, набагато менше висловлюють намір зробити купівлю", - зазначив МакКрості. Такий стан речей, за його словами, створює серйозні переваги для тих, хто першим зважиться зробити крок, хто ризикне вкласти гроші в активи до того, як це зроблять конкуренти.

Як наголошується в звіті Ernst & Young, основна причина помірного зростання кількості компаній, що планують придбання, переважно полягає у збільшенні кількості та підвищенні якості потенційних об'єктів придбання. 39% респондентів стверджують, що на ринку є потенційні об'єкти високої якості, тоді як півроку тому такої думки дотримувалися 30%. Половина опитаних висловлюють упевненість щодо кількості потенційних об'єктів придбання на ринку, а півроку тому їх було 37%.

Регіональна специфіка чітко простежується в настроях на ринках M&A - в Бразилії на купівлю націлені 45% керівників компаній, тоді як у Росії аналогічні наміри мають лише 12% опитаних. Зберігається інтерес до придбання активів у країнах, що розвиваються, водночас Китай залишається першим за привабливістю інвестиційним ринком. Другу і третю позиції займають відповідно Індія і Бразилія, США зберігають місце в першій п'ятірці. Разом з тим, незважаючи на всю важливість діяльності на ринках, що розвиваються, без яких навряд чи доводиться говорити про реалізацію планів розвитку, 60% компаній заявляють про перегляд стратегії роботи на цих ринках, де спостерігається сповільнення зростання, і про намір приділити пильнішу увагу інвестиційним рішенням і процесам.

Найвірогідніші придбання в таких секторах: технології, автомобільна галузь, медико-біологічні науки, споживчі товари та нафтогазова галузь. Найменш перспективні в цьому відношенні сектор ПЕК, гірничодобувний сектор, фінансовий сектор, виробництво різних промислових товарів.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Thomson Reuters, активність глобальних ринків злиттів і поглинань (M&A) у першому кварталі 2013 року зросла на 10% - до 542,8 млрд дол.