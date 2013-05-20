Український фондовий ринок почав тиждень значним зростанням

Український фондовий ринок почав тиждень зі значного зростання - індекс українських акцій UX станом на 13:00 на торгах 20 травня підвищився на 3,14% - до 854,84 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго" (+6,33%), "Донбасенерго" (+3,87%), Алчевського меткомбінату (+3,67%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 4,2 млн грн при загальному обсязі торгів в 18,1 млн грн.

На європейських фондових ринках у понеділок спостерігається підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,53%, німецький DAX - на 0,34%, французький CAC-40 - на 0,56%.