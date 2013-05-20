Український ринок злиттів-поглинань наразі не буде привабливим для інвесторів - Ernst & Young

Український ринок злиттів-поглинань в 2013 році навряд чи стане привабливим для іноземних інвесторів. Про це УНІАН повідомили в міжнародній аудиторській компанії Ernst & Young в Україні з посиланням на менеджера відділу консультаційних послуг з операцій Олександра Романишина.

«Незважаючи на те, що у світі може спостерігатися незначне збільшення активності на ринку злиттів-поглинань, в 2013 році Україна навряд чи стане популярною країною для іноземних інвесторів. Цей тренд зумовлений нестабільним політичним середовищем, низьким рівнем прозорості правової системи, а також загальним спадом економіки в країні. Однак ми очікуємо більшої кількості операцій, ніж торік", - зазначив він.

За словами Романишина, основним напрямком угод буде вихід з інвестицій іноземних інвесторів і викуп частки бізнесу місцевими гравцями, більш пристосованими до українського бізнес-середовища. Як приклад такої угоди він навів вихід Swedbank з України, продаж Одеського НПЗ, який купує українська група компаній. "В цілому, зараз дуже сприятливий час для експансії шляхом придбання бізнесів з огляду на те, що компанії-продавці відкриті для переговорів щодо ціни", - зазначив він.

Нагадаємо, відповідно до даних Thomson Reuters, обсяг оголошених угод M&A на ринках, що розвиваються, в першому кварталі ц.р. становив 128,9 млрд дол., продемонструвавши зниження на 5,8%.