Fitch присвоїло євробондам «Укрсоцбанку» на 2 млрд грн попередній рейтинг «В+»

Рейтингове агентство Fitch присвоїло майбутньому випуску пріоритетних незабезпечених облігацій на суму 2 млрд грн рейтинг «В+» і рейтинг поворотності активів "RR4", йдеться в прес-релізі агентства, що має УНІАН.

Згідно з документом, Fitch також присвоїло випуску очікуваний національний довгостроковий рейтинг "AAA".

Як повідомляв УНІАН, «Укрсоцбанк» у березні повідомив про намір залучити 2 млрд грн в результаті публічного розміщення іменних процентних облігацій загальною номінальною вартістю 2 млрд грн. У рамках емісії банк планує розмістити 2 млн штук іменних відсоткових облігацій серій I - P номінальною вартістю 1 тис. грн кожна (по 250 000 штук кожної серії).

Погашення облігацій заплановане за облігаціями серії I - 18 лютого 2015 р., J - 26 лютого 2015 р., K - 5 березня 2015 р., L - 25 березня 2015 р., M - 17 лютого 2016 р., N - 25 лютого 2016 р., O - 6 червня 2016 р., P - 22 червня 2016 року.

Залучені фінансові ресурси будуть спрямовані на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Розміщення буде проводитися з 22 травня 2013 року по 25 лютого 2014 року.

Ставка купона по облігаціях серій I - L на весь період встановлена ​​на рівні 12% річних, по облігаціях серій M - P - 12% річних на 1-3-й відсоткові періоди і буде встановлюватися на наступні періоди додатково.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків

На 1 січня 2013 року активи банку становили 38,83 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,69 млрд грн, зобов'язання - 31,17 млрд грн, статутний капітал - 1,82 млрд грн, власний капітал - 7,66 млрд грн . За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 8,07 млн грн.

Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія). Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) та UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій у прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).