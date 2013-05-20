Річний план надходжень від оренди держмайна виконано на понад 50%

Фонд державного майна України (ФДМУ) станом на середину травня перерахував до державного бюджету 430 млн грн від оренди держмайна, що становить 51,5% річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, в Законі України "Про Державний бюджет на 2013 рік" надходження від оренди встановлено на рівні 835 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, надходження від приватизації з початку 2013 року станом на початок травня становили 52,6 млн грн, або 0,48% від встановленого на цей рік плану.

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