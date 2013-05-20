Індекс Української біржі підвищився на 3,40%, індекс ПФТС - на 0,92%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 20 травня, підвищився на 3,40% - до 857,00 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 35,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 15,4 млн грн, на строковому ринку - 20,4 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції «Центренерго», які підвищилися на 6,92%, і «Укрнафти» (+3,79%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,92% - до 296,49 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 208,4 млн грн.