Торги на українському фондовому ринку в понеділок пройшли в позитивному ключі - експерт

Торги на українському фондовому ринку в понеділок, 20 травня, пройшли в позитивному ключі.

Про це повідомив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

Він підкреслив, що за результатами сесії понеділка індекс укранського біржі зміцнився на 3,40% до 857,00 пункта. Це найшвидший підйом індикатора за останні три місяці.

На думку Кушнарьова, «зростання вітчизняного ринку в понеділок багато в чому було зумовлене технічними чинниками. Після затяжного бічного руху індекс Української біржі зміг вибратися з коридору 800-830 пунктів і тепер має шанси на продовження висхідної динаміки в короткостроковій перспективі. Це можна буде вважати запізнілою реакцією ринку на травневий підйом, що спостерігався на закордонних майданчиках і не знайшов втілення на Українській біржі».

Як вважає аналітик, в цілому день був бідний на інформаційні події, явні приводи для падіння були відсутні. Єдиним негативним моментом для гравців стали слабкі статдані щодо індексу ділової активності ФРБ Чикаго. Квітневе значення індикатора становило -0,53 пункта проти -0,23 пункта, зафіксованих у березні.

За словами Кушнарьова, сесія вівторка також буде небагата на важливі новини. Серед макроекономічної статистики публікуються дані з квітневої інфляції в Німеччині та Великобританії. Вся увага інвесторів зосередиться на виступі голови ФРС США Бена Бернанке, яке відбудеться в середу. Гравці розраховують, що заяви Бернанке проллють світло на подальшу політику фінрегулятора в галузі кількісного пом'якшення.

«Зараз дедалі голосніше звучать заяви про необхідність згортання програми з викупу активів. Якщо Бернанке зробить натяк на жорсткість регулюючих заходів, на закордонних біржах може сформуватися корекційний тренд, давно очікуваний ринковими учасниками», - зазначив аналітик.