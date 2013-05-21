Індекс Української біржі скоротився на 0,65%, індекс ПФТС підвищився на 1,06%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 21 травня, скоротився на 0,65% - до 851,43 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 43,74 млн грн, з них на фондовому ринку - 32,39 млн грн, на строковому ринку - 11,34 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції «Райфайзен Банк Аваль», які підвищилися на 0,58%, і компанії «Мотор Січ» (+0,24%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,06% - до 299,63 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 336,13 млн грн.