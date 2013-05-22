«Київпассервіс» та «Керченську поромну переправу» цього року підготують до продажу

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в 2013 році підготувати до продажу державні підприємства «Київпассервіс» та «Керченська поромна переправа». Про це йдеться в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» (номер від 21 травня ц.р.).

Довідка УНІАН. ДП «Київпассервіс» створено згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 54 від 24 лютого 2005 року «Про створення державного підприємства «Київпассервіс» на базі майна автостанційного комплексу Київського обласного автотранспортного управління і є правонаступником частини його майнових прав і обов'язків.

Головним структурним підрозділом підприємства є Центральний автовокзал.

«Керченська поромна переправа» (переправа «Крим - Кавказ») - морська поромна переправа, що з'єднує Крим (Україна) і Краснодарський край (Росія). Переправа виконує перевезення через Керченську протоку пасажирів, автомобілів і вантажних залізничних складів.