НКЦПФР та Нацкомфінпослуг підписали угоду про обмін інформацією

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) підписали Угоду про обмін інформацією, що дає можливість створення єдиного інформаційного поля для обміну даними, повідомили УНІАН у прес-службі НКЦПФР.

Відзначається, що угода визначає обсяги, зміст, структуру, терміни і формат інформації, яку повинні надавати регулятори один одному і способи її передачі.

На думку голови НКЦПФР Дмитра Тевелєва, співробітництво в підсумку дасть конкретні результати, а не виявиться лише формальним кроком. "Нам цікавий досвід наших колег з вирішення проблемних питань функціонування ринку фінансових послуг, зі свого боку нам теж є що запропонувати. Об'єднавши наші зусилля, налагодивши обмін інформацією, я впевнений, нам вдасться зробити вітчизняний фінансовий сектор ефективним, надійним і ліквідним», - зазначив він.